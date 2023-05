"Sapevamo che era una partita difficilissima, mi complimento con i ragazzi che sono da abbracciare uno ad uno perché dal primo aprile che giochiamo ogni 3 giorni. Sono contento di tutti, va fatto un grande elogio perché stanno facendo grandi partite di qualità". Parole e musica di Simone Inzaghi, raggiunto dai microfoni di Rai Radio 1 dopo il 2-0 a domicilio rifilato dall'Inter alla Roma.

Avete ritrovato solidità difensiva e gol.

"Sì, abbiamo interpretato bene. Ma al di là dei gol fatti e di quelli subiti è la coralità della squadra, un gruppo che sa che deve essere compatto per uscire dalla difficoltà, come successo con la Roma".

Mourinho nel 2010 ha vinto la Champions. Gli hai chiesto qualche consiglio per la semifinale?

"Sappiamo che è importantissima. Con Mourinho c’è grandissimo rispetto, ci siamo salutati e ci siamo fatti l’in bocca al lupo reciproco".

Ora hai ritrovato Lukaku, che scelte dobbiamo aspettarci in attacco visto che in Champions sei partito spesso con Dzeko e Lautaro?

"Non ho mai avuto problemi di abbondanza, ora in attacco e a centrocampo ce li abbiamo mentre in difesa e sui quinti siamo più a corto di rotazioni. Mancano ancora 72 ore e poi deciderò con molta tranquillità, spero di avere sempre problemi di abbondanza".

Come te lo aspetti il doppio Euroderby?

"Sarà una partita molto delicata per tutte e due le squadre. Ci arriviamo con un lungo percorso, per tutte e due è una semifinale voluta e ottenuta. Adesso la giocheremo ognuno con le proprie armi".

