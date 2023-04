Quale errore non deve commettere l'Inter domani? Inizia con questa domanda l'intervista esclusiva di Mediaset Infinity a Simone Inzaghi, che illustra subito le insidie che nasconde il secondo round di un quarto di finale che i nerazzurri cominciano con due gol di vantaggio sul Benfica: "Sappiamo che domani abbiamo il secondo tempo di una partita in cui partiamo in vantaggio - le sue parole -. Chiaramente dovremo fare la partita, sempre concentrati, con intensità a coprire ogni centimetro del campo, correre tutti insieme perché sappiamo il valore dell'avversario".

Situazione paradossale: in campionato momento difficile, ma sei a un passo da una semifinale di Champions.

"Assolutamente sì, è inutile stare a pensare al passato. Sappiamo che in campionato non stiamo facendo bene, ma ora dobbiamo essere focalizzati sul Benfica, su questa opportunità di arrivare tra le prime 4 d'Europa che sarebbe un grandissimo traguardo".