L'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta merita a pieno titolo quell'aggettivo che in ambito prima squadra in queste ore sta facendo un po' discutere: sì, perché la squadra nerazzurra vista in campo quest'oggi contro il Monza nel match valido per la 26esima giornata del campionato Primavera 1 è stata decisamente ingiocabile. Nulla da fare per i brianzoli di Oscar Brevi, travolti sotto il peso di quattro gol e di un'offensiva sempre ficcante e schiacciante da parte dei padroni di casa. Che dopo aver chiuso il primo tempo avanti con la zampata di Giacomo De Pieri, nella ripresa rompono tutti gli argini e dilagano con i gol di Matteo Spinaccè, Luka Topalovic e Matteo Cocchi. La rete di Emanuele Zanaboni per il definitivo 4-1 serve solo per le statistiche personali e per fissare il risultato. Con questa prestazione micidiale, l'Inter aggancia la Roma a quota 52 e avvicina la Fiorentina in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 4-1

MARCATORI: 36' De Pieri (I), 52' Spinaccè (I), 80' Topalovic (I), 90' Cocchi (I), 92' Zanaboni (M, rig.)

INTER: 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti (83' 24 Re Cecconi), 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini (79' 29 Topalovic), 14 Bovo (83' 33 Cerpelletti), 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè (67' 9 Lavelli), 27 Pinotti (67' 18 Mosconi)



In panchina: 12 Taho, 2 Aidoo, 6 Maye, 17 Motta, 28 Romano, 37 Vukoje.



Allenatore: Andrea Zanchetta

MONZA: 20 Mazza; 23 Crasta (84' 72 Scaramelli), 5 Postiglione, 6 Domanico; 18 Lupinetti, 22 Reita (79' 17 Gaye), 4 Colombo, 10 Troise (46' 21 Berretta), 32 Capolupo (74' 3 Pedrazzini); 11 Nene, 9 Longhi. (46' 90 Zanaboni).

In panchina: 26 Ciardi, 2 Bagnaschi, 8 Giubrone, 16 Viti, 24 Ballabio, 33 Azarovs.



Allenatore: Oscar Brevi

Arbitro: Aldi. Assistenti: Ingenito - Rinaldi.

Note

Ammoniti: Crasta (M)

Corner: 9-8

Recupero: 1°T 0', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA ALDI, RIEN NE VA PLUS AL KONAMI CENTRE! L'INTER STRAPAZZA ANCHE IL MONZA CON UN SECCO 4-1, INFILA IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO E AGGANCIA LA ROMA A 52!

93' - Topalovic non pare sazio, conclusione potente parata da Mazza.

91' - Dal dischetto va Zanaboni... Spiazzato Calligaris, gol del Monza! Tre minuti di recupero

90' - Della Mora atterra Nene in area, è rigore per il Monza.

IL GOL DI COCCHI: Lui che si solito i cross da sinistra li fa decide di riceverne uno in piena area inventandosi poi una conclusione che per poco non fa un buco nella porta di Mazza tale è la potenza. Ciliegina sulla torta di una splendida gara.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEERRRR!!! MAAAAATTEOOOOOO COOOOOOCCHIIIIII!!

86' - Punizione di Colombo dalla quale nasce un filpper tra le gambe dei giocatori, prima che Topalovic spazzi senza troppi perché.

85' - Fallo di Cerpelletti su Colombo, punizione pericolosa per il Monza dal limite dell'area.

84' - Nel Monza, Scaramelli entra al posto di Crasta.

83' - Ultimi minuti per Re Cecconi e Cerpelletti, che prendono il posto di Garonetti e Bovo.

IL GOL DI TOPALOVIC - Neanche il tempo di segnare sul referto il suo ingresso che lo sloveno si inventa una conclusione potente col destro che si infila in buca d'angolo senza lasciare scampo a Mazza. Partita chiusa.

80' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! LUKAAAAAAAAAAAAA TOOOOOOOPAAAAALOOOOVIIIIIICCCC!!!

79' - Nell'Inter è il momento di Topalovic, che rileva un ottimo Venturini. Nel Monza Gaye prende il posto di Reita.

79' - Brivido per Calligaris: Postiglione prova l'inserimento su corner e di testa manda fuori non di molto.

77' - Ancora Venturini pericoloso davanti: conclusione velenosa da destra respinta da Mazza.

75' - Nené raccoglie un pallone vacante e calcia al volo, mandando la palla alta.

74' - Garonetti rischia un giallo per un fallo su Reita.

74' - Lavelli prova a colpire ma perde l'attimo e scarica su Cocchi che cade in un contatto con un difensore, accentuando la caduta. Per Aldi nulla da segnalare.

73' - Cambio nel Monza: Pedrazzini prende il posto di Capolupo.

72' - Ancora Lavelli! Azione personale del neoentrato che si lascia prendere dall'istinto del bomber ignorando due compagni e calciando, trovando l'opposizione di Domanico.

70' - Pazzesca giocata di Venturini che arriva a rimorchio sul lancio di De Pieri, poi appoggia per Lavelli che si ritrova a tu per tu con Mazza che lo anticipa in uscita.

68' - Ci prova il Monza, ma prima Nené poi Zanaboni sbattono contro il muro difensivo nerazzurro.

67' - Arrivano i primi cambi per Zanchetta: dentro Lavelli e Mosconi, fuori Spinaccè e Pinotti.

66' - Garonetti! Dopo essersi liberato bene, il centrale sfiora il gol del 3-0 con un colpo al volo col destro.

65' - Spinaccè a terra, forse problema muscolare per lui. Entrano i medici dell'Inter.

64' - Pinotti va via a Reita, che lo atterra fallosamente. Forse ci starebbe anche il giallo ma Aldi non è di questo avviso.

63' - Prova ad andare via Reita, anticipato da Venturini.

62' - Postiglione va di testa anticipando il compagno Domanico e mandando fuori, per il disappunto del numero sei biancorosso.

61' - Monza che sta tentando a replicare per riaccendere la partita. Grande azione dei brianzoli con Alexiou che interviene in spaccata sul cross di Crasta mandando in calcio d'angolo.

59' - De Pieri egregio anche in fase difensiva con una palla rubata con decisione a Capolupo.

56' - Inter ad un passo dal tris: De Pieri affonda sulla destra, entra in area poi mette in mezzo dove Spinaccè spizza ma non riesce a deviare in porta, Crasta libera l'area.

56' - Lupinetti ci riprova, stavolta è la difesa a chiudere.

55' - Primo intervento per Calligaris, che blocca sicuro un tiro di Lupinetti.

IL GOL DI SPINACCÈ: Punizione pennellata da Berenbruch, Spinaccè salta arrivando prima del compagno Alexiou e di testa da due passi lascia di stucco Mazza. E sono otto gol in campionato anche per lui.

52' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAATTEEEEEEEOOOO SPIIIIIINAAAACCEEEEEE!!!

52' - Pinotti salta alla grande Crasta che lo manda a terra con una vistosa trattenuta, inevitabile il giallo.

50' - Cavalcata di Berenbruch che poi appoggia per De Pieri. Domanico riesce a contrastare l'attaccante nerazzurro favorendo l'uscita di Mazza.

49' - Primi minuti col Monza che mantiene il possesso palla fino alla rubata di Alexiou e al fallo su Spinaccè.

----

17.04 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

17.03 - C'è un doppio cambio nel Monza: Berretta e Zanaboni prendono il posto di Troise e Longhi.

17.02 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Il vantaggio di un solo gol non rispecchia in pieno l'andamento della gara che ha visto l'Inter controllare a dovere il gioco creando diversi spunti interessanti. Una superiorità culminata con il colpo vincente di Giacomo De Pieri che al 36esimo trova la zampata in allungo per beffare il portiere brianzolo Mazza. Inter sin qui in tranquilla gestione davanti ad un Monza piuttosto sterile a livello di idee.

-----

45' - Non c'è recupero: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Monza grazie al gol di De Pieri.

45' - Primo tempo agli sgoccioli, Inter che continua a tenere le redini del gioco.

41' - Cocchi scaglia l'ennesimo cross che viene raccolto dal suo dirimpettaio Della Mora, il cui tiro potente è bloccato da Mazza.

39' - Inter che insiste, Monza chiuso a ridosso della propria area e ora anche sotto shock dopo la rete di De Pieri.

IL GOL DI DE PIERI: Giocata da rapace d'area dell'esterno nerazzurro che arriva su un pallone proveniente dalle retrovie controllato male dalla difesa biancorossa, andando in spaccata per anticipare il portiere Mazza, beffato dalla scivolata vincente che vale l'ottavo gol in stagione per De Pieri.

36' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRR!!! GIIIIIAAAAAACOOOOMOOOO DEEEE PIIIIEEERIIII!!!

35' - Stavolta Spinaccè trova il tiro, Mazza con la manona chiude il primo palo.

35' - De Pieri e Spinaccè non riescono a concretizzare una bella azione, Reita manda via la palla.

33' - A terra Alexiou nell'area di rigore del Monza dopo un colpo subito da Postiglione, palla messa fuori dai compagni.

32' - Colombo atterra Pinotti, punizione che sembra un corner corto per l'Inter.

31' - Bel cross di Della Mora, Mazza esce e di pugno manda in corner.

31' - Dopo un intervento su Lupinetti, Bovo va a dirgli qualcosa. Magari chiedendo conto dell'intervento di prima.

30' - Bovo a terra dolorante per un colpo subito da Troise, Aldi non fischia fallo. Poi interrompe il gioco.

28' - Monza che prova a creare paura a Calligaris, ma l'azione si conclude con un tiraccio di Nené che finisce fuori dal centro sportivo.

24' - Punizione Berenbruch, palla velenosa che non viene presa per poco da Garonetti e viene mandata in calcio d'angolo da Domanico.

23' - Cocchi steso da Lupinetti, punizione per l'Inter.

22' - Body check di Postiglione su Pinotti che resta a terra qualche istante, Aldi non interviene.

21' - Giocata strepitosa tra Berenbruch e De Pieri, lancio per il numero 30 che si trova a tu per tu con Mazza ma il cui tiro è respinto coi piedi dall'estremo difensore.

20' - Un po' di imprecisione in questa fase, Venturini sbaglia il lancio per Cocchi mandando fuori.

16' - Cocchi prova una conclusione volante dalla lunga distanza, palla ben lontana dallo specchio della porta. Il Monza però sbaglia in disimpegno e concede un'occasione a De Pieri che calcia col destro impegnando Mazza.

15' - Pinotti prova a saltare Lupinetti, che però mette la gamba e concede calcio d'angolo.

14' - Non si intendono Cocchi e Pinotti, palla regalata al Monza. In un impeto involontario di generosità, però Nené riconcede rimessa ai nerazzurri.

13' - Lupinetti crossa da destra, Longhi arriva di testa ma il suo tentativo è deviato in corner da Garonetti.

12' - Prova ad uscire il Monza con un'azione tutta di prima, Alexiou chiude su Capolupo mandando in fallo laterale.

10' - De Pieri prova l'inserimento sul cross di Cocchi, Capolupo anticipa l'esterno nerazzurro: è ancora corner.

9' - Sfonda Pinotti a sinistra, bell'accelerata che frutta un calcio d'angolo. Al quale ne segue subito un altro.

8' - Primo corner del Monza ottenuto dopo una bella azione condotta da Colombo servito da Nené in area e anticipato da Bovo.

7' - Crossa Cocchi, Postiglione intercetta la traiettoria poi il Monza spazza.

5' - Serie di rimesse laterali a favore del Monza.

3' - Palleggio dei nerazzurri a metà campo, alla ricerca di spazi.

-----

16.01 - Sarà il Monza a battere il calcio d'inizio del match: PARTITI!

15.59 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

-----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!