FcIN - Un altro Esposito che segna in Primavera. Tra l'altro tuo fratello Sebastiano ti ha sempre definito il 'più forte della famiglia', chiamandoti fenomeno. Ti pesano questi appellativi o ti caricano? Che rapporto hai con lui?

"I fratelli dicono sempre che il terzo è il più forte, mi scaricano la responsabilità (ride, ndr). No, a parte gli scherzi, sono tranquillo e non mi pesano questi appellativi, vado avanti per la mia strada lavorando al massimo".



Dal punto di vista psicologico non è stata una partenza facilissima per voi. E adesso vi attende un ottobre abbastanza complicato. Come vi sentite e cosa vi aspettate da questo mese?

"Purtroppo la partenza non è stata quella che avremmo voluto e che ci saremmo aspettati. Però le prestazioni non sono deludenti. Ci manca quel pizzico di cattiveria e fortuna in più nelle situazioni importanti. Ma sono convinto che non appena ci saremo sbloccati, andremo avanti tranquilli per la nostra strada".