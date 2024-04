Giornata indimenticabile il 28 aprile 2024 per il popolo nerazzurro, che ha letteralmente riempito le strade di Milano per condividere, con i giocatori dell'Inter, la gioia per la vittoria dello Scudetto della seconda stella. Una parata straordinaria per partecipazione (circa 300 mila persone) e per condivisione di momenti euforici tra squadra e tifoseria.

Nel video che segue, il racconto di un pomeriggio indimenticabile, dalla partenza dei due pullman scoperti dal Meazza fino all'arrivo in tardissima serata in Piazza Duomo. Un reportage ricco di immagini che spiegano bene quanto sia accaduto ieri a Milano e che porta la firma di gran parte della redazione di FcInterNews.it, presente sul posto: Fabio Costantino, Egle Patanè, Christian Liotta, Raffaele Caruso e Stefano Bertocchi.