Serve ancora un po' di pazienza per conoscere il futuro di Sebastiano Esposito. Che sicuramente non sarà più all'Inter, con il Mondiale per Club ultima sua cartolina nerazzurra. I recenti rumors di mercato lo hanno accostato con convinzione al Cagliari, ma come spesso accade c'è stata troppa fretta. Vero che l'attaccante classe 2002 piaccia agli isolano, ma la loro offerta si limita a un prestito con diritto di riscatto. Idea impraticabile considerando la scadenza del contratto tra un anno (imporrebbe un rinnovo che Esposito non valuta), e poco apprezzata perché intenzione del club nerazzurro è remunerare subito da una cessione a titolo definitivo.

In questa fase di stallo potrebbe inserirsi concretamente la Fiorentina. Seba piace sia al direttore sportivo Daniele Pradè sia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Insomma, ampio gradimento. Ma prima di farsi avanti con un'offerta, serve uno step: la cessione di Lucas Beltran, che farebbe posto alla punta di Castellammare di Stabia. E l'argentino ha molto mercato in questo momento. La prossima settimana potrebbe essere determinante per il futuro di Esposito: Firenze potrebbe essere la sua prossima casa.