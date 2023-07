Come emerso nelle ultime ore (CLICCA QUI), il Chelsea ha rinviato il ritorno di Romelu Lukaku al ritiro pre-campionato a lunedì prossimo, quando l'appuntamento della squadra a Cobham era previsto per domani ed era ampiamente noto che il giocatore non si sarebbe presentato agli ordini di Mauricio Pochettino. Il club londinese ha deciso di posticipare il rientro del belga al 17 luglio per evitare un conflitto con l'attaccante e dare a tutte le parti più tempo per fare chiarezza sul futuro. L'Inter, riporta il Daily Telegraph, farà una nuova offerta per Lukaku, oltre 25 milioni di sterline più bonus per arrivare a circa 35 milioni di sterline, che comunque è inferiore alla valutazione di 40 milioni di sterline del Chelsea ma sicuramente vicina al target.

Resta da vedere se Lukaku prenderebbe in considerazione o meno di tornare lunedì prossimo se un accordo tra i due club non venisse raggiunto prima di allora, nella speranza che quanto meno la trattativa stia progredendo. Il Chelsea ha già rifiutato un'offerta dell'Inter, ma Lukaku rimane determinato a provare a tornare nel club italiano dove ha trascorso la scorsa stagione in prestito. Il centravanti 30enne non ha accettato un'offerta dall'Arabia Saudita e non è interessato a passare alla Juventus, che è stata accostata a lui.