Una notizia importante sul fronte Romelu Lukaku direttamente dall'Inghilterra. Il Chelsea, riporta il The Telegraph, ha infatti posticipato al 17 luglio il rientro a Cobham dell'attaccante belga, previsto inizialmente per domani con il resto della squadra a disposizione di Mauricio Pochettino. Una mossa che permette all'Inter di guadagnare tempo per portare avanti la trattativa per il ritorno in nerazzurro dell'attaccante, a dimostrazione che anche sponda Blues c'è voglia di arrivare a una conclusione rapida senza forzare il rientro di Big Rom.