L'Inter scende in campo domani alle 15:00 contro la Roma e vuole riscattare le due recenti sconfitte del periodo pasquale. In ottica probabile formazione, secondo i colleghi di Sky Sport, davanti a Sommer ci saranno Pavard, Acerbi e Carlos Augusto a governare il reparto arretrato. In mediana Calhanoglu ritorna titolare a coordinare le operazioni di comando della manovra. Le mezzali saranno Frattesi e Barella, con Darmian e Dimarco esterni alti. In attacco al fianco di Lautaro ci sarà Marko Arnautovic.

La probabile formazione dei nerazzurri (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.