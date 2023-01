Può essere Robin Gosens la sorpresa di formazione dell'Inter per la sfida di domani sera contro la Cremonese. Questo quanto riferisce Sky Sport, giustificando la possibile mossa di Inzaghi con il riposo garantito a Dimarco, particolarmente spremuto nelle ultime settimane.

In difesa Darmian dovrebbe invece rimpiazzare Skriniar in compagnia di Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo Gagliardini è davanti ad Asllani e Carboni (una delle possibili opzioni per superare l'assenza di Barella per squalifica), con Dumfries di ritorno sulla corsia di destra. In attacco spazio a Dzeko e Lautaro.