Arrivano buone notizie per l’Inter per il trasferimento di Gleison Bremer a Milano dal Torino. Come riportato da Sky Sport, oggi ci sono stati altri contatti per limare le distanze tra le parti, con la trattativa che potrebbe essere perfezionata nei prossimi giorni. L’obiettivo dell’Inter è quello di chiudere a circa 30 milioni di euro più bonus che permetterebbero di arrivare a 35 complessivi.