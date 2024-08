Termina in parità l'esordio nel campionato Primavera 2024/25 di Inter e Bologna. Partita con pochi spunti di cronaca, anche a causa delle gambe pesanti dovute alla preparazione appena conclusa e al caldo milanese che in questo 16 agosto non ha concesso molta clemenza ai ragazzi sul rettangolo di gioco. Zanchetta e Rivalta, entrambi all'esordio sulle rispettive panchina, presentano due formazioni attente che puntano soprattutto sull'organizzazione lasciando ai migliori gli spunti che possano creare plusvalore. Ed è così che Mangiameli da una parte e l'accoppiata Lavelli-De Pieri dall'altra si mettono in mostra con iniziative interessanti. A sbloccare lo 0-0 è però Quieto, al posto giusto e al momento giusto sul sinistro al volo di Berenbruch. Vantaggio nel complesso meritato, a cui però il Bologna pone rimedio allo scadere: Papazov stacca di testa troppo solo su corner da destra e Calligaris deve rasssegnarsi a raccogliere il pallone in fondo alla rete.

Nella ripresa la stanchezza e i tanti cambi influiscono anche sulle prestazioni, al punto che le due squadre si allungano molto rapidamente senza tuttavia arrivare mai a colpire. Soilo l'Inter riesce davvero a minacciare la parità prima con un sinistro di Berenbruch respinto da Happonen, poi con una zampata di Pinetti su cui il portiere finlandese si esibisce in uno strepitoso riflesso sulla linea di porta. Nel finale i ragazzi di Zanchetta mantengono l'iniziativa ma la lucidità non li accompagna e gli ospiti riescono a portare in salvo la nave fino al triplice fischio finale.

TABELLINO

Marcatori: 35' Quieto (I), 44' Papazov (B).

INTER (4-3-3): 1 Calligaris, 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou (6 Maye 66'), 17 Motta (27 Pinotti 46'); 29 Topalovic, 14 Bovo (5 Zanchetta 72'), 7 Berenbruch; 30 De Pieri (18 Mosconi 86'), 9 Lavelli, 10 Quieto (16 Venturini 46'). A disposizione: 21 Zamarian, 8 Zarate, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 23 Vanzulli, 24 Re Cecconi. Allenatore: Andrea Zanchetta.

BOLOGNA (4-3-1-2): 12 Happonen; 24 Baroncioni, 4 De Luca, 19 Nesi (29 Mazzetti 57'), 15 Papazov; 10 Menegazzo, 16 Nordvall, 31 Karlsson (8 Lai 57'); 11 Ravaglioli; 25 Tonin (37 Tsioungaris 68'), 7 Mangiameli (21 Tordiglione 68'). A disposizione: 22 Widmer, 17 Gattor, 18 Alvarez, 28 Velliles, 30 Oliviero, 35 Dimitrisin. Allenatore: Claudio Rivalta.

Ammoniti: Papazov, Baroncioni, Mangiameli, Bovo.

Arbitro: Gianluca Grasso

Assistenti: Galasso - El Filali

RIVIVI IL LIVE

95' - Nell'extra time non succede nulla di rilevante e l'arbitro Grasso fischia la fine del match: Inter e Bologna si dividono la posta in palio.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

86' - Ultimo cambio nerazzurro: Mosconi per De Pieri.

79' - VENTURINI! Destro da fuori area troppo centrale e parata di Happonen, dopo un pallone perso dal Bologna.

77' - DE PIERI! Ripartenza nerazzurra, pallone largo all'esterno che sistema il pallone sul sinistro ma calcia fuori bersaglio.

76' - PINOTTI! Paratissima di Happonen sull'esterno che in scivolata arpiona il cross di De Pieri e costringe il portiere al salvataggio praticamente sulla linea!

74' - ZANCHETTA! Subito protagonista il nuovo entrato, con un sinistro in corsa da fuori area che termina alto.

72' - Ancora un cambio nell'Inter: Zanchetta per Bovo.

70' - Cooling break.

68' - Alexiou ha i crampi, al suo posto entra Maye. Nel Bologna escono Mangiameli e Tonin, entrano Tordiglione e Oliviero.

60' - Bovo entra duro su Nordvall, cartellino giallo per il centrocampista.

57' - Cambi anche per Rivalta: esce Nesi (infortunato) ed entra Mazzetti, esce Karlsson ed entra Lai.

56' - Bello spunto di Lavelli che controlla benissimo, si allarga ma poi estrae dal cilindro quello che non è né un tiro né un cross.

55' - BERENBRUCH! Ripartenza nerazzurra conclusa da un sinistro secco del centrocampista su cui Happonen si fa trovare pronto!

49' - Terzo ammonito del Bologna: Mangiameli entra senza fare prigionieri e travolge sia Bovo sia Alexiou.

48' - Berenbruch sprinta a sinistra ma il cross per Lavelli è impreciso e finisce tra le braccia di Happonen.

19.05 - Inizia la ripresa.

19.03 - Squadre in campo per il secondo tempo. Venturini e Pinotti in campo, fuori Topalovic e Quieto.

Gambe pesanti e poca lucidità emergono e non poco in questo caldo pomeriggio milanese in cui Inter e Bologna aprono le rispettive danze nel campionato Primavera. Zanchetta e Rivalta propongono gli undici che hanno dato loro le migliori indicazioni in questa preparazione e si sfidano tatticamente senza correre troppi rischi. Meglio i padroni di casa che mostrano interessanti individualità, soprattutto Lavelli e De Pieri che puntano spesso gli avversari. A sbloccare lo 0-0 è però Quieto, reattivo sotto porta dopo un sinistro sporco di Berenbruch. Al tramonto del primo tempo però l'Inter si distrae e lascia Papazoiv libero di colpire di testa e pareggiare da azione d'angolo.

47' - Fischio finale del primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' - Assegnati due minuti di recupero.

45' - PAREGGIO DI PAPAZOV! COLPO DI TESTA DA CORNER CHE LASCIA CALLIGARIS FERMO!

41' - Altro blitz di De Pieri che va sul fondo e mette in area basso, costringendo il Bologna a un complicato rinvio. L'esterno nerazzurro viene toccato duramente dopo aver crossato e necessita dell'intervento dello staff medico.

40' - TOPALOVIC! Giocata dello sloveno che da fuori area si sposta il pallone sul sinistro ma trova la deviazione in corner di De Luca.

38' - De Pieri cerca spazio in area di rigore ma cincischia e alla fine viene fermato.

Cross da destra di Aidoo, Berenbruch calcia in modo acrobatico e trova sotto porta Quieto che deve solo metterla in porta!

35' - GOOOOL! QUIETO PORTA AVANTI I NERAZZURRI CON UNA RETE DI RAPINA!

33' - Quieto calcia rasoterra ma una deviazione rallenta il tiro e agevola Happonen.

32' - Guizzo di Lavelli e fallo di Nordvall dal limite dell'area. Punizione interessante per l'Inter.

25' - Cooling break in corso.

24' - LAVELLI! L'attaccante cerca il jolly dalla distanza, trova deviazione e corner. Dall'angolo arriva il colpo di testa di Alexiou, a lato.

18' - DE PIERI! L'esterno si sposta il pallone sul sinistro e calcia, ma non inquadra la porta!

17' - Seconda ammonizione tra gli ospiti, ancora propiziata da De Pieri: Nordvall perde palla e Baroncioni deve sacrificarsi.

15' - Buon lavoro in area di Lavelli che scarica per Berenbruch il cui sinistro è sporco e viene respinto dalla difesa.

13' - Primo ammonito del match: Papazov stende De Pieri che gli era andato via sulla destra: giallo.

12' - MANGIAMELI! Altra opportunità per il Bologna con l'attaccante che calcia dal limite dell'area e costringe Calligaris alla deviazione in corner.

9' - Sgasata di Ravaglioli che parte da metà campo e conclude con il sinistro debolmente: Calligaris para a terra.

6' - Quieto ci prova da fuori area, pallone piuttosto alto.

5' - Grande anticipo di De Luca su Lavelli a pochi passi dalla porta.

5' - Spunto di Menegazzo a sinistra ma Topalovic è al posto giusto e rinvia.

18.01 - Partiti!

17.58 - Le due squadre entrano in campo

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): 1 Calligaris, 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 29 Topalovic, 10 Quieto; 9 Lavelli. A disposizione: 21 Zamarian, 5 Zanchetta, 6 Maye, 8 Zarate, 13 Kangasniemi, 16 Venturini, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 23 Vanzulli, 24 Re Cecconi, 27 Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta.

BOLOGNA (4-3-1-2): 12 Happonen; 24 Baroncioni, 4 De Luca, 19 Nesi, 15 Papazov; 10 Menegazzo, 16 Nordvall, 31 Karlsson; 11 Ravaglioli; 25 Tonin, 7 Mangiameli. A disposizione: 22 Widmer, 8 Lai, 17 Gattor, 18 Alvarez, 21 Tordiglione, 28 Velliles, 29 Mazzetti, 30 Oliviero, 35 Dimitrisin, 37 Tsioungaris. Allenatore: Claudio Rivalta.

Arbitro: Gianluca Grasso

Assistenti: Galasso - El Filali