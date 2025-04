Emiliano Bigica mastica amaro per la sconfitta subita dal Sassuolo Primavera contro la Roma capolista del torneo, una delusione che aumenta ripensando anche allo stop con l'Inter dello scorso 29 marzo: "Io ho fatto subito i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una prestazione importante - la premessa del tecnico dei neroverdi ai canali ufficiali del club -. Siamo stati sfortunati in qualche episodio, il risultato è un po’ largo e penso meritassimo di più nelle due gare contro Inter e Roma. In questo momento stiamo bene fisicamente e mentalmente, abbiamo bene in testa l’obiettivo che vogliamo raggiungere e il dispiacere di questa sconfitta deve diventare spinta per lavorare al meglio in vista di Monza”.