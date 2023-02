Dopo il successo in Champions con il Porto, l'Inter torna a giocare in campionato e lo fa al Dall'Ara di Bologna, lo stadio in cui un anno fa perse punti pesanti per lo scudetto. E la vigilia di Inzaghi è stata agitata da due forfait inaspettati: si sono fermati Skriniar e Dimarco che quindi non fanno parte della spedizione nerazzurra in Emilia Romagna.

QUI BOLOGNA – A parte i lungodegenti e Arnautovic, Thiago Motta può sorridere: recuperati Soumaoro, Posch, Orsolini e Sansone. Dunque, grande abbondanza per il tecnico italo-brasiliano, che conferma il 4-2-3-1: ballottaggi a sinistra (Cambiaso davanti a Lykogiannis) e in mezzo al campo (moro più di Medel). In attacco, invece, il riferimento avanzato sarà uno tra Barrow (probabile) e Soriano.

QUI INTER – Problemi per Inzaghi. Come detto, niente trasferta per Skriniar e Dimarco: lo slovacco ko per una lomboglutalgia sinistra, mentre l'esterno indisponibile a causa di un affaticamento muscolare addominale. E allora aumentano i dubbi per il tecnico nerazzurro: Darmian dovrebbe tornare a fare il braccetto di destra, ma sguarnirebbe le opzioni in panchina per la fascia sinistra. Acerbi o De Vrij (in vantaggio l'ex Sassuolo) e Bastoni a completare il reparto arretrato. I nregia torna Brozovic, con Mkhitaryan inizialmente in panchina e Calhanoglu di nuovo mezzala. Sulle fasce, ovviamente, Dumfries e Gosens. Infine, in attacco, Lukaku è certo di una maglia e per affiancarlo è duello Lautaro-Dzeko, con il Toro davanti al bosniaco. Ancora out Correa.

