13.45 - In 5' potrebbe essere cambiata la stagione dell'Inter Primavera, capace dal 28' al 32' di costruire solidi presupposti per la prima vittoria stagionale in sette partite segnando tre gol. E' l'insospettabile Pelamatti a sbloccare il risultato: abbandonato in area, il nazionale russo ha tutto il tempo di coordinarsi e scagliare il suo mancino alle spalle di Baier. Il primo dei tre palloni raccolti dal portiere dei cechi, che in seguito non può opporsi al tiro in controbalzo letale di Valentin Carboni né tantomeno alla prima doppietta del laterale di Chivu che chiude in scivolata sul secondo palo l'azione e probabilmente anche la contesa con 45' d'anticipo.

45' - Duplice fischio di Adam Ladebäck, finisce qui il primo tempo di Viktoria Plzen-Inter! I nerazzurri travolgono i cechi in 5': triplo vantaggio firmato da Pelamatti (x2) e Valentin Carboni dopo i primi 45'.

45' - Valentin Carboni non riesce a sfondare in area, bravi i cechi a limitare ulteriori danni in questa circostanza.

43' - Il Plzen, tolta la conclusione di Deml, non si è ancora ripreso dalla choc dei tre gol subiti in 5'.

42' - Forte del triplo vantaggio, l'Inter ora gioca con serenità anche i palloni delicati vicino alla sua area di rigore.

41' - Andersen toccato dur da Deml: si riparte con un calcio di punizione nella metà campo dell'Inter.

40' - Zanotti non riesce a trovare Iliev con un lancio dalle retrovie. Baier esce dalla sua area, poi ha il tempo di fare retromarcia e prendere il pallone con le mani.

38' - Calligaris respinge male con i pugni, secondo corner di fila per i cechi.

37' - Deml prova a scuotere il Plzen con un bel tiro di piede mancino dalla distanza: traiettoria sporcata da un nerazzurro, palla sopra la traversa.

35' - Cechi ovviamente storditi da questo parziale, con il Barcellona ne avevano presi sempre 3 ma in 60 minuti.

34' - Partita indirizzata, ora - come suggerisce la panchina nerazzurra - non bisogna mollare.

32' - INCREDIBILE TRIS DELL'INTER, DOPPIETTA DI PELAMATTI! In cinque minuti il risultato cambia tre volte: è ancora il numero 3 a trovare la gioia personale correggendo a rete in scivolata un cross solo da spingere in porta di Andersen sul quale non era arrivato Esposito.

30' - RADDOPPIA SUBITO L'INTER, HA SEGNATO CARBONI! Alla mezzora arriva un terribile uno-due dei nerazzurri, che assestano un colpo pesantissimo agli avversari con il loro uomo di punta: bello il suo inserimento dopo il colpo di testa smarcante di Andersen, ancora meglio il tiro in controbalzo che non lascia scampo al portiere.

28' - GOL DI PELAMATTI, LA SBLOCCA L'INTER! Gli ospiti riempiono l'area con tanti uomini, compreso il laterale nazionale russo che ha tutto il tempo di coordinarsi e girare il suo mancino in rete.

27' - Pallone in orizzontale non comodissimo di Valentin Carboni per Fontanarosa, che saggiamente si rifugia verso Calligaris con un retropassaggio.

26' - Scivolata elegante ed efficace di Fontanarosa in area: fermato Deml, che era stato ispirato da Gaszczyk.

24' - Il Plzen colleziona corner: qui ne porta a casa due nel giro di dieci secondi.

22' - CARBONI ANCORA PERICOLOSO! Bel lavoro spalle alla porta di Iliev, la cui sponda innesca l'argentino che, dopo aver portato palla per qualche metro, scarica il suo mancino da fuori area sul fondo. Secondo tentativo a vuoto di Valentin.

21' - Uno-due nello stretto tra Carboni ed Esposito nell'area ceca, ma gli spazi sono intasati. Arriva Andersen che calcia senza pensarci: muro.

20' - Svista dell'assistente che assegna rimessa dal fondo ai padroni di casa anziché corner all'Intrer: l'ultimo tocco, dopo il liscio di Andersen, è stato di Vacek.

19' - Un po' macchinosa la manovra del Viktoria Plzen, alla fine è Andersen a catturare il pallone prima di appoggiarsi su Esposito e avviare la ripartenza.

17' - Carboni ed Esposito dialogano lontano dalla porta, ma per poco perché il tocco di ritorno del centravanti è impreciso.

15' - Ennesimo duello ingaggiato da Zanotti con Doubek: in questo caso, è il capitano dell'Inter ad avere la meglio.

14' - Iliev tampona Falout sulle trequarti campo ceca: arriva il fischio dell'arbitro che premia la difesa.

13' - Esposito tenta una sponda aerea ma prende in controtempo Carboni: il Viktoria recupera palla a centrocampo.

12' - Nel nulla il cross calibrato dalla sinistra dall'Inter: Baier raccoglie la palla oltre la linea e ora si prepara al rinvio.

11' - CARBONI VICINO AL GOL! L'argentino cerca luce in area con una serie di finte e controfinte, poi calcia con il piede debole verso la porta: palla fuori.