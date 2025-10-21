UNION SAINT-GILLOISE-INTER 0-2 (41' Dumfries, 45' + 1 Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Un avvio di totale furore agonistico del Saint-Gilloise fa perdere un po' la bussola all'Inter, che ci mette un po' a riprendere il filo del discorso ma progressivamente guadagna campo e poi decide di far saltare il banco con un doppio gancio al mento degli avversari nel giro di quattro minuti. Prima, è Denzel Dumfries ad essere lestissimo a ribadire in rete una palla smorzata da un tocco col braccio (divenuto non punibile) di Yann Bisseck da corner, poi è Lautaro Martinez che dopo essersi divorato una chance a tu per tu con Scherpen si fa perdonare piazzando un pallone servito magistralmente da Pio Esposito all'incrocio dei pali per il raddoppio. Lautaro che nell'avvio a spron battuto degli Unionistes fa una rete in più salvando sulla propria linea dopo un colpo di testa da pochi metri di David.

------

45' + 2': Nygren manda le squadre a riposo, Inter avanti all'intervallo con un vantaggio di due reti a zero.

IL GOL DI LAUTARO: Da un lancio di un Bastoni sempre molto attento, Dumfries parte in avanti e mette in mezzo dove Esposito, con grandissima intelligenza, appoggia per il Toro che stavolta non può sbagliare. Palla messa delicatamente all'incrocio, raddoppio in pochi minuti.

45' + 1 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

45' + 1 - Inizia il minuto di recupero.

42' - Erroraccio di Lautaro. Il Toro, praticamente solo n area davanti a Scherpen, fa una finta di troppo e consente al portiere avversario di mettere le mani sulla sfera.

IL GOL DI DUMFRIES: Corner sul quale Bisseck tocca di testa (e anche col braccio), palla sulla quale piomba Dumfries che come un falco da zero metri ribadisce in porta.

41' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIEEEEEEEEEESSSSSSSSS!!

40' - Scherpen dice no a Lautaro. L'argentino controlla un bel pallone e calcia a botta sicura, il lunghissimo portiere gialloblu si inginocchia e mura il tiro.

39' - Altro cross dalla sinistra di Lautaro per Frattesi che però dovrebbe avere le molle per riuscire a controllare il pallone.

38' - Sponda di Pio Esposito a servire Lautaro che deve provare un tiro in scivolata, pallone che si spegne in curva.

38' - Zhorgane mette il piede e intercetta un assist interessante per Frattesi.

35' - Saint-Gilloise che non sfrutta una buona ripartenza su rilancio errato di De Vrij, David non riesce a controllare un buon pallone messo da El Hadj.

34' - Dumfries chiude Niang, che commette fallo sul nerazzurro.

32' - Palla che balla nell'area dell'Inter, un rimpallo su Bisseck per poco non beffa Sommer che si lancia sul pallone e lo blocca.

31' - Duro scontro tra De Vrij e Van de Perre, per Nyberg è ammonizione per l'olandese.

29' - Lautaro viene atterrato in area da Leysen, il capitano nerazzurro protesta ma per Nyberg è tutto ok.

29' - Corner di Calhanoglu, stacca Pio Esposito che colpisce di testa mandando alto.

27' - Carlos Augusto aspetta un pallone da destra poi prova la difficile conclusione angolata senza inquadrare la porta.

26' - Burgess travolge Pio Esposito poi va a lamentarsi pesantemente con Nyberg non si sa per quale motivo.

25' - Ancora un po' di confusione nella difesa nerazzurra, David e Zhorgane provano la conclusione in porta.

24' - Ripartenza veloce del Saint-Gilloise, Ait El Hadj prova il tiro dalla distanza trovando una deviazione che agevola l'intervento in due tempi di Sommer.

23' - Calhanoglu vede campo aperto davanti a sé e calcia, Scherpen si allunga e respinge. Primo corner per l'Inter.

22' - Prova a sfuggire via Van de Perre, che però perde la maniglia e vede spegnersi la palla sul fondo.

21' - Inter che ora tiene il pallino del gioco, Zielinski prova a servire Bastoni che però viene colto in controtempo.

17' - Recupero a ridosso dell'area dell'Inter, palla che arriva a Frattesi che prova il tiro al volo: conclusione fuori.

16' - Pio Esposito! Lautaro riceve bene palla dalle retrovie e prova a mettere in mezzo per Esposito, che in spaccata non arriva a ribadire in porta.

15' - Lancio di Carlos Augusto per Esposito che però non ha un controllo felice, la palla schizza sul fondo.

13' - Bel recupero a metà campo di Dumfries che guadagna un fallo.

11' - Bisseck troppo confidente viene anticipato da David che strappa un nuovo calcio d'angolo.

10' - Dumfries detta un passaggio in profondità a De Vrij, ma l'intesa tra connazionali non va: pallone sul fondo.

9' - Inter che prova a scrollarsi di dosso le paure iniziali, cercando spesso il cross dalla trequarti.

7' - Ancora David pericoloso: il potente attaccante salta due difensori ma poi calcia male, pallone fuori.

7' - Nyberg riconsegna palla ai belgi. Ma l'Inter recupera. Cross sporcato e recuperato da Scherpen, gigante di 206 cm...

6' - Conclusione di Dumfries che colpisce in pieno volto un avversario, gioco fermo.

4' - Van de Verre prova una conclusione al volo, Sommer resta immobile a guardare la palla che finisce fuori. Nerazzurri un po' intontiti.

4' - Salvataggio sulla linea di Lautaro su spizzata di David da azione di calcio d'angolo, poi è ancora Sommer a deviare in calcio d'angolo. Avvio furente dei belgi.

3' - Subito Sommer! David riesce a scappare due volte a De Vrij, entra in area e calcia trovando pronto il portiere nerazzurro che respinge in corner.

2' - Disimpegno all'indietro rischioso di Bisseck, bravo Sommer ad evitare un corner.

-----

21.00 - Sarà del Saint-Gilloise il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Burgess e Lautaro davanti a Nyberg per il sorteggio.

20.56 - Union Saint-Gilloise e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.49 - Si è scatenato un autentico diluvio su Bruxelles, a pochi minuti dal via del match.

20.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio. Qualche minuto fa, Dumfries ha fermato il riscaldamento per farsi massaggiare ad un tendine.

------

IL TABELLINO

UNION SAINT-GILLOISE-INTER 0-2

MARCATORI: 41' Dumfries, 45' + 1 Lautaro Martinez

UNION SAINT-GILLOISE: 37 Scherpen; 25 Khalaili, 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 6 Van De Perre, 8 Zorgane, 4 Rasmussen; 10 Ait El Hadj, 12 David, 22 Niang,

In panchina: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz.

Allenatore: David Hubert.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco.

Allenatore: Cristian Chivu.



Arbitro: Nyberg (SWE). Assistenti: Beigi - Soderkvist. Quarto ufficiale: Ladeback. VAR: Fernandez. Assistente VAR: Villanueva.

Note

Ammoniti: De Vrij (I)

Corner: 3-2