HALFTIME REPORT - D'accordo non farsi prendere dalla frenesia, ma è anche vero che il cronometro partiva già nemico dell'Inter che col suo atteggiamento sì volenteroso ma quasi mai veramente poco incisivo non ha mai praticamente creato dei pericoli seri ad Haikin. Il Bodo/Glimt non deve fare molto, basta loro muoversi diligentemente in difesa e controllare le sfuriate avversarie, per completare un altro pezzo di cammino verso il sogno ottavi di finale.
-------
45' + 1 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Bodo/Glimt vanno a riposo sullo 0-0.
45' + 1 - Bodo che si inventa una ripartenza velenosa, disinnescata da Barella con uno splendido tackle.
45' - Un minuto di recupero.
43' - Altro batti e ribatti in area gialla, concluso da Dimarco con un tiro che termina alto.
43' - Contatto sospetto in area norvegese, Inter che reclama suito fallo di mano ma il contatto di Berg è effettivamente con l'ascella.
40' - Hernandez sanziona un fallo di Bastoni che non ci sta.
36' - E alla fine c'è lavoro anche per Sommer, che respinge il colpo di testa di Evjen. Primo squillo Bodo.
35' - Vibrate proteste di Barella per un duro fallo non sanzionato da parte di Sjovold.
33' - Grande giocata di Zielinski, che poi calcia dalla distanza mandando fuori.
32' - Azione insistita dell'Inter che però si spegne malamente su un cross di Bastoni non intercettato da Barella.
30' - Altro tentativo di Pio Esposito, ancora pallone alto.
28' - Grande riflesso di Haikin che dice no al colpo di testa di Frattesi.
25' - Affonda dalla destra l'Inter, che prima con Bisseck poi con Luis Henrique prova a creare pericoli prima che Dimarco calci a lato. L'esterno numero 32 appare oggi un po' meno lucido del solito.
24' - Va Bastoni di testa sul corner di Zielinski, palla alta.
23' - L'Inter prova a fare gioco, ma la manovra non è fluida come servirebbe,.
20' - Hauge difende palla dal contrasto di Bisseck che poi lo prende per la maglia.
17' - La difesa del Bodo regala un pallone a Thuram che serve però troppo largo Esposito, il cui cross viene poi ribattuto.
15' - Altra chance per Thuram col tiro a giro, pallone respinto in corner.
14' - Thuram si divora una gigantesca occasione a tu per tu con Haikin, il fuorigioco cancella l'onta.
12' - Dimarco! Prova il tiro a effetto l'esterno nerazzurro, Haikin si alza e manda oltre la traversa.
11' - Incursione di Frattesi che prova a mettere in mezzo guadagnando il primo corner.
9' - Altro cross di Luis Henrique sul quale svetta Esposito, il cui colpo di testa è pero parato agevolmente da Haikin.
6' - Guadagna il fondo Luis Henrique, che poi prova a mettere in mezzo un pallone intercettato dalla retroguardia avversaria.
5' - Haikin comincia già a giocare col cronometro, dagli spalti arriva qualche fischio.
3' - Subito Inter. Cross di Dimarco sul quale si avventa Esposito che manda fuori di testa,
-----
20.59 – Sarà del Bodo il primo pallone del match: PARTITI!
20.58 – Barella e Berg davanti all’arbitro Hernandez per il sorteggio.
20.56 - Inter e Bodo/Glimt entrano in campo per il prepartita
20.53 - Decibel altissimi al lancio delle formazioni per il nome di Bastoni.
20.45 - Le due squadre sono uscite dal campo. A breve sarà calcio d'inizio a San Siro-
20.43 - Accompagnati da Beppe Marotta e Javier Zanetti, Ronaldo e Christian Vieri ricevono la maglia speciale dell'inter tra gli applausi dello stadio.
-----
IL TABELLINO
INTER-BODO/GLIMT 0-0
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 23 Barella, 32 Dimarco; 94 P. Esposito, 9 Thuram.
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martínez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sučić, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 47 Lavelli
Allenatore: Cristian Chivu.
BODO/GLIMT: 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge.
In panchina: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 22 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen.
Allenatore: Kjetil Knutsen.
Arbitro: Hernandez Hernandez (SPA). Assistenti: Sanchez Rojo - Naranjo. Quarto ufficiale: Munuera. VAR: Del Cerro Grande. Assistente VAR: Cuadra Fernandez.
Note
Possesso palla: 71%-29%
Tiri totali: 4-1
Tiri in porta: 10-1
Corner: 7-0
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
