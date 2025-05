Trenta milioni l'anno e la possibilità di svincolarsi senza penali. Sarebbe questa, secondo La Repubblica, la proposta fatta dall'Al-Hilal a Simone Inzaghi nel caso in cui dovesse lasciare l'Inter. Cifre differenti, quindi, da quelle evidenziate da altri media. Ma ad oggi il club nerazzurro esclude di liberarlo dopo la finale di Monaco di Baviera.

Le fonti vicine all'Al-Hilal sono comunque molto più caute rispetto a quanto sostenuto dal canale tv arabo SSC. Per far rimanere l'allenatore serviranno delle garanzie, sul mercato più che riguardanti l'ingaggio. Qualora però dovesse partire l'attuale allenatore, i nerazzurri potrebbero virare su Allegri, con cui Marotta ha vinto alla Juventus.