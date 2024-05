I consulenti di Kpmg hanno consegnato a Oaktree una valutazione dell'Inter, richiesto all'indomani del passaggio di proprietà avvenuto il 22 maggio scorso. Grande riserbo sul dossier, secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, ma dalle prime indiscrezioni la valutazione sarebbe superiore al miliardo di euro, compresi i debiti. Una cifra ritenuta una base di partenza congrua in caso di una futura cessione.

Se davvero la cessione ci sarà, ricorda il quotidiano, Zhang avrà la differenza tra quanto incassato e i debiti complessivi, cioè tra quanto dovuto a Oaktree e il rimborso del bond da 415 milioni di euro. Questo spiega perché da Nanchino si è scelto di non avviare cause legali, visto che parzialmente Suning rientrerà delle somme investite, soprattutto in caso di una cessione a prezzi elevati.

Oaktree, che si è trovata un po' a sorpresa in mano il club, ora vuole restare e dare stabilità con piani di medio-lungo termine. La divisione Global Opportunities, che si occupa del dossier, valuterà tutte le opportunità che si potranno presentare e continuerà nel percorso di risanamento dei conti e delle potenzialità da sfruttare (come lo stadio o il Mondiale per club).