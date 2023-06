L'obiettivo per la prossima stagione sarà uno in particolare: la seconda stella. E allora ieri, nel primo vertice post- stagione, Inzaghi e il club hanno approntato una strategia per arrivare allo scudetto, ovviamente parlando parecchio di mercato con il presidente Steven Zhang e tutta l’area tecnica, l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il vice Dario Baccin. "Tutto su Lukaku, sì (con riserva) a Koulibaly, Gosens in uscita, Frattesi primo obiettivo. Il tutto in un regime di autofinanziamento, passaggio ribadito dalla società all’allenatore, per cui non si può escludere a priori che arrivi la cessione di un titolare. E questo titolare sarà con ogni probabilità Onana", spiega la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro ha chiesto le conferme di Lukaku (che intanto ha detto no a 25 milioni a stagione dall'Al-Hilal: vuole solo l'Inter), De Vrij e Acerbi. Nei discorsi col Chelsea per Big Rom si parlerà però anche di altro. "Il tavolo è aperto e tiene dentro almeno 8 nomi: oltre a Lukaku, ecco Onana, Dumfries, Koulibaly, Azpilicueta, Chalobah, Loftus Cheek e Hudson Odoi, tra i giocatori che possono spostarsi sull’asse Milano-Londra - conferma la rosea -. Il nome che Inzaghi e i dirigenti hanno messo in prima fila è quello di Koulibaly, individuato come profilo ideale per sostituire Skriniar. Il difensore è in uscita da Londra. Il nodo è l’ingaggio: guadagna poco meno di 10 milioni netti, cifra fuori dalla portata del club nerazzurro. Il Decreto Crescita non può essere applicato, serve una corposa compartecipazione del Chelsea all’ingaggio, oltre che la disponibilità dei Blues a farlo partire in prestito. O, in alternativa, serve che il discorso Koulibaly entri in un ragionamento più ampio che tiene dentro anche Lukaku e, appunto, Onana".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!