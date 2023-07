Lentamente, ma nemmeno troppo, si sta consumando l'addio tra l'Inter e André Onana, ormai destinato al Manchester United. Come conferma la Gazzetta dello Sport, c'è grande fiducia in tutte le parti in causa per la felice chiusura della trattativa: è di ieri il rilancio dello United che ha messo sul piatto 50 milioni totali (45 cash più 5 di bonus). Non bastano ancora, ma ci stiamo avvicinando al punto d'incontro: quando i Red Devils porteranno a 50 la quota fissa, l'ok nerazzurro arriverà.

"Onana dialoga quotidianamente con Ten Hag, il tecnico del club inglese: tra i due è anche in programma un incontro di persona, a breve, alla presenza di John Murtough, direttore dell’area calcio dello United - sottolinea la rosea -. Una volta completata la cessione di Onana, l’Inter avrà in mano i soldi per affondare su Lukaku, il giocatore ritenuto decisivo per l’assalto alla seconda stella. La prossima settimana sarà quella chiave per il centravanti, atteso nel ritiro del Chelsea per il 12 luglio. Ma Romelu non vuole tornare a Londra, neppure di passaggio. E la società nerazzurra vuole chiudere la pratica entro quella data. Con ogni probabilità non ci sarà bisogno di un blitz in terra inglese, un altro viaggio del d.s. Piero Ausilio". L'Inter proverà a strappare un prestito oneroso con riscatto da 30 milioni fra un anno.

