Se nel girone Inzaghi aveva optato per il turnover in Champions e per i titolari in campionato, adesso si cambia strategia. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha in mente di cambiare qualcosa con la Salernitana, per poi riproporre l'undici più collaudato martedì con l'Atletico Madrid.

Si parla di almeno 4-5 variazioni rispetto alla formazione tipo. E se l’inserimento di De Vrij per Acerbi (out anche con l’Atletico) è obbligato, dopodomani riposeranno uno dei due braccetti, i due esterni, un centrocampista e uno tra Lautaro e Thuram. Quindi Pavard potrebbe tirare il fiato come Darmian: pronti Bisseck e Dumfries. In mezzo, se Frattesi (che tra oggi e domani tornerà in gruppo) darà garanzie potrebbe giocare al posto di Barella o Mkhitaryan, altrimenti spazio a Klaassen. E pure Asllani ha una chance di farsi vedere al posto di Calhanoglu. In attacco, invece, pronto Arnautovic.

