La partita di ieri tra Salisburgo e Inter ha convinto ancora di più i dirigenti nerazzurri della necessità di dare fisicità in attacco a Simone Inzaghi. Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla quindi del gradimento in ascesa per Marko Arnautovic, che al momento distacca ("di molto") il bianconero Beto tra le soluzioni interne alla Serie A. L'austriaco "ha il placet di Inzaghi, che cerca proprio quella capacità di tenere palla, occupare l’area, far respirare e anche segnare". In compenso l'Inter non ha quello del Bologna, che chiede 15-20 milioni per un calciatore di 34 anni, in pratica "una dichiarazione di incedibilità".

Se dovesse arrivare Arnautovic si andrebbe comunque avanti per la pista Balogun, viste le differenti caratteristiche, ma l'Arsenal finora non è mai sceso ai 35 milioni richiesti dai nerazzurri e l'interesse del Monaco non aiuta in questo senso. Come centravanti puro stanno crescendo le quotazioni di Taremi, lui sì alternativo ad Arnautovic, ma bisognerebbe spendere 30 milioni per un trentunenne. "I nerazzurri hanno aspettato che giocasse ieri la Supercoppa di Portogallo con il Benfica e oggi torneranno a bussare in casa Taremi. Senza, però, perdere di vista la strada che porta a Bologna", si legge sulla rosea.