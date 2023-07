Il colpo a sorpresa arriva in una caldissima domenica di metà luglio: Juan Cuadrado all'Inter. Dopo i tanti duelli in campo, ultimo quello a Torino nell'andata della semifinale di coppa della passata stagione, il colombiano arriva a Milano da svincolato e firma per un anno - secondo la Gazzetta - per 2,5 milioni di euro netti a stagione.

"Ma al di là delle simpatie, ciò che deve essere analizzato adesso è l’impatto tecnico dell’operazione - si legge -. L’Inter era alla ricerca di un esterno destro che potesse alternarsi con Dumfries, dopo il mancato riscatto di Bellanova è la “retrocessione” a centrale di difesa di Darmian, straordinario nella seconda parte della passata stagione nel nuovo ruolo. E Inzaghi ha da sempre una grande ammirazione per il colombiano, ritenuto il giocatore ideale per esaltare il 3-5-2 del tecnico piacentino. Cuadrado firmerà per un anno a 2,5 milioni netti e nei prossimi giorni sarà a Milano per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Il colombiano avrà tanto da lavorare per conquistarsi l’affetto dei nuovi tifosi, ma ciò che conta adesso per la dirigenza è aver centrato il risultato: Inzaghi voleva Cuadrado ed è stato accontentato. E la rosa nerazzurra si arricchisce di una alternativa sulle fasce".

"Nelle ultime settimane il nome di Cuadrado era stato accostato ai tanti che stanno scegliendo l’Arabia Saudita, ma il colombiano aspettava un’ultima occasione dall’Europa, meglio ancora se in Italia. A 35 anni, Juan pensava di poter essere ancora importante per una squadra da vertice è ha trovato nell’Inter l’interlocutore giusto", spiega la rosea.

