L'Inter si gode Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro è l'unico italiano presente nella lista dei 30 finalisti del Pallone d'Oro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, viste anche le valutazioni di mercato degli altri centrocampisti (tra cui Rice pagato 122 milioni dall'Arsenal e Fernandez pagato 120 dal Chelsea), la valutazione della dirigenza nerazzurra sarebbe in tripla cifra.

Il condizionale è d'obbligo perchè l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. Il Newcastle, prima di affondare per Tonali, aveva bussato alla porta del club nerazzurro e il suo nome da sempre è sul taccuino dei dirigenti di Liverpool e Bayern Monaco. Anche il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare Milano: Nicolò infatti è innamorato della città e dell'Inter.

"Si sente leader all'interno dello spogliatoio e punta a indossare la fascia da capitano che da quest'anno è finita sul braccio di Lautaro. A 26 anni sa di avere parecchio tempo davanti a sé per regalarsi questo desiderio che ha già realizzato la scorsa stagione (contro il Lecce) e che realizzerà in questa quando il Toro siederà in panchina. Ecco perché pensa soprattutto alla seconda stella da cucirsi sul petto. Per un interista dalla nascita avrebbe un valore ancora più speciale", aggiunge la Rosea.