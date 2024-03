Tutto rimandato ad aprile. Questa, come appurato da FcInterNews.it, la posizione dell'Inter in merito al futuro di Alexis Sanchez, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Sulla carta, la seconda esperienza nerazzurra del cileno dovrebbe finire come da programma al termine della stagione, ma il classe '88 ha chiesto al suo agente Fernando Felicevich di sondare il terreno con la dirigenza di Viale della Liberazione per capire se ci siano i margini per rimanere.

Sanchez ha altre richieste: una dal Gremio, qualcosa dalla Turchia e il solito interesse saudita. Ma la sua priorità sarebbe rimanere un altro anno all'Inter e le recenti prestazioni molto positive stanno facendo riflettere il club. Dopotutto, con un ritocco verso il basso dello stipendio, oppure riducendo la parte fissa e aumentando i bonus i costi non sarebbero proibitivi e una quinta punta, visti i tanti impegni e il nuovo Mondiale per Club, potrebbe fare comodo.

Da non sottovalutare che Sanchez è molto ben voluto nello spogliatoio, aspetto che potrebbe fare la differenza. Ma per sapere come finirà questa storia bisognerà aspettare ancora qualche settimana.