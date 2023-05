Lo scorso gennaio, quando era ancora possibile una cessione, a cifre basse, di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain, la dirigenza dell'Inter aveva individuato in Benjamin Pavard la prima opzione per sostiruire lo slovacco. Al punto da farsi avanti con il Bayern Monaco con un'offerta ufficiale, respinta dal club tedesco e dal giocatore stesso, che preferì terminare la stagione in Bundesliga.

Oggi, secondo quanto emerge, le strade di Pavard e del Bayern sono destinate a separarsi in questa sessione di mercato estiva, perché il Nazionale francese ha comunicato la propria decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Motivo più che valido per cederlo un anno prima al fine di incassare qualcosa dalla sua partenza.

Cosa farà l'Inter adesso, visto che la casella lasciata da Skriniar è tutt'ora vuota? Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, al momento il gradimento per Pavard rimane intatto, ma con meno ansia la dirigenza di Viale della Liberazione sta vagliando anche altri profili ritenuti più adatti. Il francese si è disimpegnato infatti in una difesa a tre, ma non nasce centrale bensì terzino. E i nerazzurri preferiscono affidare il ruolo di braccetto destro della retroguardia a uno specialista del ruolo. Inoltre, non va sottovalutato lo stipendio del transalpino, al quale andrebbero versati almeno 5 milioni netti a stagione per 4-5 anni, eventualità che stona con il taglio dei costi automposto dal club. A questo si aggiunge il prezzo del cartellino, che non sarebbe necessariamente basso vista la possibile concorrenza.

In sintesi, dunque: Pavard continua a piacere all'Inter ma rispetto allo scorso gennaio non c'è più la fretta di rimpiazzare Skriniar. Perciò la dirigenza punterà su uno specialista del ruolo, anche investendo una cifra importante.

