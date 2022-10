Buone notizie da Appiano Gentile. I calciatori impegnati a Firenze hanno seguito il normale lavoro di scarico post partita, mentre gli altri hanno sostenuto una normale seduta di allenamento. In gruppo sia Romelu Lukaku che Roberto Gagliardini. Per entrambi vigono fiducia e ottimismo per una convocazione per mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen. Personalizzato invece per Marcelo Brozovic, che però sta molto meglio e il cui iter di recupero procede secondo i piani (se non addirittura meglio).