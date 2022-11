Prestazioni sempre all'altezza, condite anche da gol come quello fantastico al Bologna, fanno sì che il rinnovo di Edin Dzeko non venga più considerato da escludere, tanto che gli organi di informazione ne stanno parlando con frequenza. Il bosniaco, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, sta bene in Italia e rimarrebbe volentieri all'Inter, con la consapevolezza che non otterrebbe, in caso, un ingaggio pari a quello attuale (5,5 milioni di euro più uno di bonus) mentre altrove verrebbe trattato economicamente decisamente meglio.