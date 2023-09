Come anticipato circa due mesi fa (LEGGI QUI), in autunno ripartiranno i dialoghi per il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez. Attualmente il contratto dell'attaccante prevede 6,2 milioni a stagione più premi fino al 2026. Le tempistiche non impongono fretta, ma il rinnovato status dell'argentino nella squadra nerazzurra, leader tecnico e capitano, ha convinto la dirigenza a premiarlo, per la gioia dell'agente Alejandro Camano che lo scorso agosto, dopo un incontro in sede nerazzurra, si era espresso così: "Lautaro è il capitano, è molto felice qua in un club che ha un progetto sportivo molto buono, Parliamo della possibilità che lui sia ancora più felice. L'Inter è ben disposta verso di lui, c'è tempo di parlare del futuro. Lautaro è uno dei top 3 centravanti del mondo, non è una situazione facile, ma lui è l'uomo dell'Inter ed è molto felice qua. L'Inter è la squadra del cuore per me, quindi vogliamo che Lautaro sia 'mas feliz'. Non ci sono solo i soldi nel calcio, Lautaro è un supercompetitivo e credo che voglia un'Inter sempre più forte per vincere Champions e campionato. A lui piace giocare in una squadra forte".

Sicuramente l'Inter di oggi a Martinez piace molto, così come il suo ruolo di trascinatore oltre che di capitano in cui si sta disimpegnando egregiamente. Però è chiaro che se è vero che i soldi non sono tutto, è altrettanto vero che per l'Inter il nativo di Bahia Blanca è considerato un simbolo oltre a un importante asset finanziario. E se le sirene arabe sono state respinte nonostante la montagna di soldi messa sul piatto, non si può mai sapere se un giorno arriverà una chiamata dalla Premier League (Mauricio Pochettino, manager del Chelsea, è un suo grande estimatore) o dalla Liga che oltre all'aspetto finanziario potrebbe essere intrigante dal punto di vista tecnico. Meglio dunque blindare el Toro ulteriormente, riconoscendogli anche economicamente l'importanza: rinnovo a 7-7,5 milioni a stagione fino al 2028, questa l'offerta che nelle prossime settimane verrà recapitata all'agente dell'attaccante. Con ottime possibilità che venga accettata, visto che oltre al legame con i colori nerazzurri Lautaro sta mettendo radici a Milano anche fuori dal campo, tra attività imprenditoriali e allargamento della famiglia.