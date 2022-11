Ormai Samir Handanovic ha metabolizzato l'idea di essere di fatto il vice di André Onana , da bravo capitano non ha proferito una virgola e ha accettato le scelte di Simone Inzaghi . Ma per la prossima stagione è possibile che il portiere sloveno possa fare un'altra scelta. Il suo contratto è infatti in scadenza e se gli arrivasse un'offerta da un club dove avrebbe garanzia di giocare non è escluso che possa lasciare l'Inter dopo 11 anni. La dirigenza nerazzurra è consapevole di questo potenziale scenario e si sta già muovendo per trovare un nuovo vice Onana. Tre i profili vagliati al momento, tutti estremi difensori che conoscono il campionato italiano e arriverebbero a cifre low cost .

Innanzitutto Alessio Cragno, acquistato la scorsa estate dal Monza ma di fatto sempre alle spalle di Michele Di Gregorio. Motivo per cui è legittimamente scontento della situazione. Per questa ragione se arrivasse una chiamata da una big accetterebbe anche il ruolo di secondo portiere. Un'altra idea porta a Pierluigi Gollini, che non rimarrà a Firenze dove è in prestito ma non tornerà neanche a Bergamo, visto che Gian Piero Gasperini ha fatto altre scelte. L'Inter potrebbe sfruttare questo limbo per farsi avanti con l'Atalanta e ottenere l'estremo difensore. Infine, Etrit Berisha, albanese ed esperto, che quest'anno tra i pali del Torino è stato scavalcato in modo definitivo da Vanja Milinkovic-Savic e desidera cambiare aria. Anche lui accetterebbe un ruolo da vice purché sia in una squadra blasonata che gioca le coppe europee.

Tre idee per non farsi trovare impreparati qualora Handanovic non rinnovasse il contratto in scadenza, a cui nel frattempo potrebbero aggiungersene altre.