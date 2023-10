Il classico giocatore da Fantacalcio: sembra sia in serata negativa, ma poi ti piazza un gol o un assist che fanno punteggio per gli allenatori e soprattutto regalano gioie all'allenatore, quello dell'Inter, Simone Inzaghi. Denzel Dumfries ha iniziato questa stagione con il piglio giusto, dimostrando di essere quasi insostituibile pur avendo alle spalle un compagno di reparto importante come Juan Cuadrado. L'olandese finora in 8 presenze ha collezionato 2 gol e 3 assist, andando in diverse occasioni vicino a rimpinguare il proprio bottino personale. E mentre l'arubiano continua a macinare chilometri per la sua squadra, la dirigenza è entrata nell'ottica di discutere con lui il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2025.

Una svolta, considerando che nelle passate sessioni di mercato Dumfries è sempre stato considerato sul mercato, in attesa di offerte dalla Premier League che però non sono mai arrivate. Oggi il club nerazzurro se lo gode e pensa a prolungare l'accordo. Non c'è ancora un discorso avviato né ovviamente una cifra sul piatto, di certo però per l'esterno è previsto un ritocco verso l'alto dell'ingaggio, attualmente sui 2,5 milioni a stagione. L'idea è quella di prolungare fino al 2027 o 2028, anche questo un argomento che verrà affrontato entro fine mese con la sua nuova agenzia, la Wasserman Group.