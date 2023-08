Domani è previsto un ultimo contatto tra l'Inter e l'entourage di Lazar Samardzic, quello da dentro o fuori. Ma da quanto filtra le possibilità che il tedesco vesta la maglia nerazzurra in questa stagione sono piuttosto ridotte oramai. Da qui le dichiarazioni dell'agente Beppe Riso, che si è sbilanciato sulla permanenza a Milano di Stefano Sensi, oggi più che mai con significative chance di essere tra i convocati per Inter-Monza di sabato prossimo. Nel frattempo Giovanni Fabbian è tornato a disposizione di Simone Inzaghi dopo lo stop della trattativa con l'Udinese, ma è molto probabile che farà presto le valigie. Dopo tutto il contratto con l'Inter è stato rinnovato e le società interessate al giovane centrocampista classe 2003 sono ancora numerose, in particolare Genoa, Frosinone e Bologna, senza escludere una conferma del trasferimento a Udine.

Proprio a Udine adesso ci sarà da risolvere la grana Samardzic, che salvo un'intesa ormai insperata con i nerazzurri tornerà in bianconero. Ovviamente i rapporti tra club e giocatore non saranno più gli stessi ed è probabile che dopo una prima fase ai margini del progetto si lavorerà per un trasferimento a gennaio. In quest'ottica c'è già qualche agente che si sta muovendo per gestire la sua situazione, visto che come reso noto da Sportitalia il padre Mladen, consapevole del caos creatosi, ha deciso di affidarsi a un nuovo professionista.