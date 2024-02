Il mercato di gennaio per l'Inter è stato un mercato di programmazione più che di riparazione, visto che anche l'arrivo di Tajon Buchanan, dopo l'infortunio di Juan Cuadrado, sembra destinato a sortire i propri effetti soprattutto la prossima stagione mentre nel frattempo sono stati bloccati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero. Anche sui rinnovi di contratto la dirigenza si sta muovendo con i tempi giusti e all'orizzonte si vede solo un problema sotto questo aspetto, vale a dire la trattativa con Denzel Dumfries.

Ad oggi non c'è dialogo tra l'Inter e Wasserman, l'agenzia che cura gli interessi dell'esterno olandese. Troppo ampia la forbice tra richiesta e offerta, dilatata dall'interruzione del Decreto Crescita che appesantisce ulteriormente questo genere di operazioni. Per questo, nonostante sul campo stia recuperando terreno e rimanga comunque un elemento affidabile per Simone Inzaghi, è probabile che in estate le strade debbano separarsi, vista anche la scadenza del contratto nel giugno 2025.

Una separazione da cui il club vuole ottenere il massimo della remunerazione, che si traduce in una cessione importante con il cui ricavato bisognerà trovare il sostituto sulla corsia destra. Fino a pochi giorni fa a sondare il terreno per Dumfries erano state due big europee: Bayern Monaco e Manchester United. Ma l'investimento da 30 milioni per Sacha Boey, stesso ruolo, ha di fatto congelato la candidatura dei tedeschi. Resta comunque caldo l'interesse dei Red Devils, dove Erik ten Hag è il principale sponsor dell'arrivo del suo connazionale ma, per la gioia dell'Inter, nelle ultime ore un'altra società inglese ha sondato il terreno con gli agenti dell'ex PSV Eindhoven. Si tratta dell'Aston Villa, che con Unai Emery sta disputando un'ottima stagione e inizia a pensare in grande in vista della prossima.

Per adesso si tratta di primi approcci che potrebbero diventare seri oppure scemare in modo naturale, ma il fatto che a livello internazionale la vicenda Dumfries non passi sotto traccia è un vantaggio per il club nerazzurro, che ovviamente spera in un'asta estiva.

