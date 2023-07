Con la trattativa per Lazar Samardzic ormai verso una felice conclusione e con la squadra che dopo l'impegno del 1° agosto contro il Paris Saint-Germain a Tokyo rientrerà in Italia, in casa Inter si lavora per stringere il cerchio per l'attaccante che dovrà raccogliere la pesante eredità di Romelu Lukaku. A metà della prossima settimana è previsto il primo contatto ufficiale tra i nerazzurri e l'Arsenal per Folarin Balogun, che dai recenti impegni amichevoli dei Gunners non sembra proprio in prima linea nelle gerarchie di Mikel Arteta. In questo contatto l'Inter capirà le reali intenzioni degli inglesi e le loro aspettative finanziarie, finora filtrate solo attraverso i media. Se la trattativa potesse concludersi entro i 40 milioni stanziati dai nerazzurri per Lukaku, allora la dirigenza spingerà in modo concreto per portare il classe 2001 newyorkese a Milano.

Se invece la richiesta dell'Arsenal fosse più alta e con pochi margini di trattativa, allora l'Inter voterebbe su un altro profilo. Fino al primo contatto tra i due club, gli altri candidati Beto, Duvan Zapata e Gianluca Scamacca saranno solo dei piani B, mentre per Alvaro Morata, il preferito da Simone Inzaghi (che vuole una punta pronta subito e che conosce il calcio italiano), oggi non c'è alcun discorso e anche per la Roma le cifre rischiano di essere troppo alte. Ancora qualche giorno e si capirà se sarà Balogun a completare il reparto offensivo dell'Inter.