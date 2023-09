Il problema muscolare a Hakan Calhanoglu è arrivato verso la fine dell'allenamento, quando ancora Simone Inzaghi stava lavorando sulla formazione titolare in previsione della partita di domani sera a San Sebastian contro la Real Sociedad. La cronaca dell'ultima ora ipotizza un impiego da regista di Henrikh Mkhitaryan, ma il tecnico piacentino dopo il fastidio avvertito dal turco, come verificato da FcInterNews.it ha provato anche Kristjan Asllani nell'undici titolare. Quanto basta per tenere aperta una porticina alla presenza dell'albanese dal primo minuto in cabina di regia.