Dopo gli esordi in Champions League e in Coppa Italia, Emil Audero ha aggiunto al proprio curriculum professionale anche il primo gettone in campionato con la maglia dell'Inter, al Via del Mare di Lecce. Ed è stato un esordio positivo, sia per la vittoria della squadra sia per il suoi primo clean sheet stagionale. E proprio al termine dell'attuale stagione, considerati gli accordi tra nerazzurri e Sampdoria, l'estremo difensore di origini indonesiane dovrebbe far ritorno a Genova per fine prestito, considerando che l'obbligo di riscatto a 7 milioni di euro fissato a determinate condizioni difficilmente scatterebbe.

Questo però non significa che l'esperienza milanese di Audero sia destinata a concludersi tra quattro mesi. La dirigenza e lo staff tecnico sono infatti molto soddisfatti del suo apporto, sia in termini di campo sia nello spogliatoio dove il classe '97 è molto apprezzato dai compagni. Inoltre, ad oggi la ricerca di un nuovo vice Yann Sommer non è una priorità del club che terrebbe volentieri il portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus. Il quale, a sua volta, non ci penserebbe un secondo a rimanere.

Secondo quanto risulta a FcInterNews.it il suo futuro sarà discusso tra le due società tra aprile e maggio, con l'Inter che cercherà di ottenere uno sconto per acquistare Audero a titolo definitivo, magari giocandosi la carta Sebastiano Esposito che è alla Sampdoria a condizioni economiche simili.