Solo un terzo degli attuali giocatori interisti ha la relativa certezza di restare anche l’anno prossimo. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport che quindi prevede una sorta di rivoluzione sul mercato in vista della prossima stagione. Come al solito, molto (se non tutto) dipenderà dalle offerte che arriveranno in sede. Non ci sono incedibili.

Ma le situazioni più delicate sono quelle di coloro che sono in bilico. "Tra questi ci sono anche Brozovic, non più indispensabile come un anno fa, e Bastoni, con cui dovrà essere trovato un accordo per il rinnovo, visto che è in scadenze nel 2024: rischiare un altro caso Skriniar, infatti, è impensabile. L’Inter vorrebbe prolungare anche con Dzeko e De Vrij, ma con il primo c’è da colmare la distanza tra domanda e offerta, mentre il secondo sta pesando di cambiare campionato. Il club nerazzurro punta al riscatto di Acerbi, occorre però che Lotito conceda uno sconto rispetto ai 4 milioni previsti dagli accordi presi lo scorso agosto. Lukaku, invece, la conferma (previo accordo con il Chelsea ovviamente…) se la deve conquistare con un finale di stagione all’altezza. E per Gosens, in ogni caso, dovranno essere bilanciate le prospettive tecniche e le richieste (dalla Bundesliga?) che arriveranno", si legge.





