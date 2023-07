Caso Al-Nassr: per il club saudita è in arrivo il blocco del mercato, sanzione della Fifa che riguarderà le prossime tre sessioni per non aver pagato circa 400mila euro di bonus al Leicester nell'operazione Musa. E Marcelo Brozovic? Per ora non può essere tesserato: "Vero è che il trasferimento del centrocampista è stato concluso prima del verdetto dell’organismo mondiale, con firma del contratto avvenuta lo scorso 3 luglio, ma il transfer internazionale non è ancora stato depositato dalla stessa Fifa. E ciò comporta che Brozovic non possa giocare match ufficiali con la nuova squadra, nonostante sia già stato presentato ufficialmente ed abbia anche appena cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni - spiega il Corriere dello Sport -. A quanto risulta, comunque, l’Inter non rischia di vedersi tornare indietro il croato e quindi di non incassare i 17,5 milioni (più 2,5 di bonus) fissati negli accordi presi con l’Al-Nassr. Per quanto riguarda l'effettivo trasferimento del giocatore, infatti, conta la data di chiusura dell’operazione, che è antecedente al provvedimento della Fifa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!