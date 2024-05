"Non ho ancora pensato al futuro, mi godo la salvezza con lo Spezia. Restare all'Inter? La vedo difficile, è già un onore essere di proprietà del club nerazzurro". Lo ha detto Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, parlando in esclusiva a Cronache di Spogliatoio dopo aver chiuso con il sorriso la sua prima esperienza tra i professionisti.

Nel XXI secolo solo Balotelli ha fatto un gol più giovane in Under 21.

"E' un onore perché Mario è uno degli attaccanti più completi che abbia mai visto. Sto lavorando molto per migliorare dal punto di vista realizzativo, tutti i giorni mi fermo a fine allenamento per esercitarmi con il mister e lo staff tecnico".

Come hai vissuto la salvezza con tuo fratello Salvatore in squadra?

"Abbiamo condiviso tutto, vivendo tutto l'anno nella stessa casa. I giorni prima della partita col Venezia siamo stati tutto il tempo a parlare di come sarebbe stato, di cosa fare e non fare".

I derby in famiglia con Sebastiano?

"Seba è uno a cui piace istigare e prendere in giro. Quando all'andata ha vinto 2-1 ce l'ha fatta pesare per un po' di tempo".

