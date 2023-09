Cresce vertiginosamente l'interesse del mondo nerazzurro per il Comune di Rozzano che, in collaborazione con quello di Assago, molto probabilmente ospiterà il nuovo stadio dell'Inter. In tal senso Giovanni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha confermato la determinazione del club nerazzurro intervenendo al microfono di Giornale Radio: "C'è interesse concreto, lo hanno dimostrato con l'accordo di prelazione sull'area con i proprietari. Ora sono partiti con uno studio di fattibilità.

Credo che l'Inter abbia tutto l'interesse ad accelerare. La prelazione su quell'area dovrebbe scadere ad aprile. Mi aspetto la presentazione di un progetto entro la fine dell’anno".