Magari non sarà il nodo più intricato da sciogliere, ma di certo la dirigenza dell'Inter dovrà fare le sue attente valutazioni su Francesco Pio Esposito in vista della prossima stagione. Il centravanti classe 2005, oggi in prestito per il secondo anno consecutivo allo Spezia e con un bilancio eccellente di 12 gol e un assist in Serie B, è ormai considerato dalla maggioranza degli esperti e addetti del settore un giocatore su cui poter puntare ciecamente. Non è un caso se già si stanno muovendo diverse società per bruciare la concorrenza e averlo a disposizione dal 1° luglio.

Nello specifico, secondo quanto verificato da FcInterNews.it, si tratta di Bologna, Torino, Cagliari ed Empoli, pronte tutte ad accogliere la punta di Castellammare di Stabia, per cui il Napoli aveva ipotizzato una proposta da 20 milioni respinta dai nerazzurri, che a tutto pensano tranne che a privarsi a titolo definitivo del proprio gioiellino.

Adesso però, nonostante le sirene, in casa Inter c'è la volontà di riportare a casa Esposito per aggiungerlo alla spedizione che andrà negli USA a partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club. Dopo verrà valutato nel corso della pre-season, quindi si deciderà se potrà essere utile alla causa nerazzurra nell'immediato oppure gli verrà permesso di fare un nuovo step di crescita, stavolta in Serie A prima di vestirsi di nerazzurro.

Chiaramente a fare la differenza sarà anche la strategia di mercato che verrà adottata in Viale della Liberazione, dove bisognerà intervenire sul reparto offensivo alla luce degli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa per fine contratto. E chissà che tra una mossa e l'altra non si riesca a ritagliare uno spazio importante anche per il prodotto del vivaio nerazzurro. Altrimenti, via con un altro prestito, probabilmente l'ultimo.

