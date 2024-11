Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di mercato su un possibile interesse dell'Inter nei confronti di Gianluigi Donnarumma, che ha contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe svincolarsi a parametro. Esattamente nel momento in cui scadrebbe l'accordo con Yann Sommer.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, però, è molto difficile che il portiere della Nazionale azzurra possa attendere un anno e mezzo prima di decidere il proprio futuro. Innanzitutto perché il suo entourage ha già incontrato due volte il direttore sportivo del PSG Luis Campos che vuole rinnovargli il contratto e si parla di 12 milioni a stagione che con i bonus possono arrivare a 15 fino al 2028.

In secondo luogo, se Donnarumma non fosse soddisfatto della situazione a Parigi e decidesse di non prolungare (Matvey Safonov ha scalato le gerarchie per il ruolo di portiere), la soluzione più probabile sarebbe una cessione in Premier League il prossimo giugno, dove ha mercato. Improbabile dunque che possa aspettare di liberarsi a parametro zero nel 2026, per accasarsi all'Inter dove ovviamente gode di grande stima. Ma dal suo punto di vista non esistono le condizioni per attendere così tanto.