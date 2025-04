Un pareggio che lascia tanto, tantissimo amaro in bocca. Per come è maturato, per quanto rischia di pesare in chiave campionato, perché questa volta l’Inter con un secondo tempo da buttare si fa togliere due punti dal Parma e rischia di vedersi riavvicinare pericolosamente il Napoli. Questo il primo commento di Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ai microfoni di DAZN:

Cosa è successo mentalmente nella ripresa?

“Dobbiamo analizzarla coi ragazzi. Nel primo tempo eravamo in controllo ma abbiamo rischiato nelle due occasioni che abbiamo concesso, una su orientamento del portiere l’altra su palla persa. Però abbiamo fatto quello che dovevamo fare, segnando due gol. Comunque venivamo da un derby e da tantissimi impegni e non sempre si riesce a trovare lo spirito per portare a casa la partita. Tutti i risultati sono importantissimi ma la squadra non ha trovato le energie mentali e fisiche. Non bisognava concedere al Parma l’opportunità di riaprire la partita, la prova sta nel fatto che fatta la frittata la squadra si è ributtata in avanti. Ma con una squadra pericolosa dalla cintola in su come il Parma abbiamo concesso una sola occasione pericolosa in ripartenza”.

Questa è la 46esima partita dell’Inter, era necessario intervenire sulla formazione visto quello che attende la squadra?

“Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi. Noi prepariamo i match con lo staff, poi accade che Lautaro torna da un infortunio e non ha novanta minuti, qualche altro giocatore poteva avere le scorie del derby. Si cerca di salvaguardare le energie perché evitare infortuni in questa situazione è importante. Poi ci sono le situazioni di campo, ma stavamo controllando la partita. Il Parma ha ottimi valori da centrocampo in su, però noi non dovevamo concedere l’occasione di riaprire la gara”.

L’Inter non riesce a tenere la continuità nei novanta minuti, è un problema?

“A questo punto della stagione nessuno ci riesce. In passato abbiamo pagato qualcosa a inizio secondo tempo e quindi l’input a inizio ripresa è stato quello di ripartire forte. In realtà nei primi dieci minuti non è successo quasi nulla fino al lampo dell’1-2, in quegli episodi nell’area dovevamo essere più bravi e dovevamo palleggiare meglio per far passare la sfuriata del Parma. Analizzeremo e cercheremo soluzioni; restiamo padroni del nostro futuro, le altre ci inseguiranno ma va bene. Ora testa alla Champions poi ci focalizzeremo sul campionato. Il grande merito di questa squadra è sapersi focalizzare partita per partita, cercando di estraniarsi dalle situazioni. C’è rammarico perché da 0-2 siamo passati a 2-2 ma continuiamo la corsa”.



Questa sconfitta lascerà delle scorie?

"Ma non abbiamo perso..."

Scusi, volevo dire questo pareggio lascerà delle scorie? Come sta Bastoni?

Con così tante partite un sacchettino di ghiaccio ci vuole. Non sembra nulla di preoccupante, lui è uno di quelli che ha spinto. Archiviamo questo pareggio con fiducia verso il futuro e pensiamo al Bayern Monaco, ci siamo meritati questo nuovo turno e cercheremo di fare il meglio possibile”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!