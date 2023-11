Se a Milano, Inzaghi non 'scambierebbe' nulla con l'avversario, a Torino, Allegri tenta di caricare di pressione l'Inter. Un derby d'Italia che si infuoca dunque da una parte e dall'altra, ma che arriva dopo una sosta per le Nazionali che complica un po' le trame tattiche di una e dell'altra. Simone Inzaghi come ha ritrovato i nerazzurri rientrati dalle Nazionali? L'interista parte dagli italiani: "Li ho trovati abbastanza bene. Di norma le soste di provano fisicamente e mentalmente, ma li ho trovati bene e gli azzurri sono contenti del passaggio. Purtroppo abbiamo perso Bastoni. Lautaro l'ho visto felice per il successo come Sommer e Thuram, a differenza di Sanchez e Carlos Augusto che però avranno tempo per recuperare". E su Cuadrado poi aggiunge: "Valuteremo sia lui che Sanchez che è tornato con una distorsione a una caviglia e ieri non è riuscito ad allenarsi. Cuadrado non aveva mai avuto questo problema e ci ha penalizzato perché per noi è una grandissima risorsa. Valuteremo dopo l'allenamento di oggi".

