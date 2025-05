Parlando a Sky Sport della finale di Champions League tra PSG e Inter di sabato prossimo, Alessandro Bastoni si è espresso così: "L'esperienza mi dice che in finale non c'è mai un favorito, abbiamo visto anche a Istanbul - le parole del difensore -. Il City partiva avvantaggiato, ha vinto, ma dopo una partita super aperta che poteva finire in tutti i modi. Dobbiamo essere concentrati al mille per mille perché sabato giochiamo una gara che può cambiare le nostre carriere, è un appuntamento molto importante. Vincere la Champions, come il Mondiale, è un sogno che mi accompagna fin da bambino, dovremo essere lucidi e freschi mentalmente perché sabato sappiamo che può succedere di tutto"

Dai un voto alla stagione.

"Ti direi un 8 che può diventare un 10 in caso di vittoria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!