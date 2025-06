Luis Henrique, nuovo acquisto nerazzurro con già due presenze in questo Mondiale per Club, si appresta a vivere domani sera un suo derby personale contro il Fluminense. L'esterno ha presentato così la sfida, nelle interviste in zona mista all'Atrium Health Performance Park.

Ci racconti i primi giorni con la maglia dell’Inter?

“Va tutto molto bene, sono felice: ho realizzato il sogno di giocare per un Club così grande e importante. Spero di fare molto bene per questi colori”

Subito in campo in una competizione mondiale, ora affronterai anche una squadra brasiliana. Che emozione sarà?

“So che è un momento molto importante, affrontiamo la Fluminense che è forte, una squadra di qualità. Per vincere servirà concentrazione, sarà una grande partita”.

Quali consigli ti stanno dando i compagni e il mister? E chi è il compagno che ti dà maggiori consigli?

“Sicuramente Carlos Augusto, è normale tra brasiliani avere un bel rapporto. Ma tutti mi hanno accolto alla grande, mi parlano, mi danno consigli. Chivu mi aiuta, mi dice di continuare a lavorare, di dare il massimo, mi aiuta molto”.

Come stai fisicamente?

“Dopo l’ultima partita con il Marsiglia ho avuto un periodo di vacanza, quindi ero un po’ indietro rispetto ai miei compagni. Ma negli ultimi allenamenti mi sono sentito sempre meglio, sono pronto a scendere in campo”.

Che tipo di giocatore sei?

“Sono un giocatore rapido, che ama l’uno contro uno, con tecnica, mi piace cercare le giocate che portano ai gol”.

