Aggiornamenti importanti a livello di formazione in vista di Inter-Fluminense arrivano dalla redazione di Sport Mediaset: Marcus Thuram sta rispettando il programma previsto dallo staff medico dell'Inter per il recupero dal suo problema: il francese ha superato l'affaticamento ai flessori patito contro il Monterrey e si è allenato regolarmente mentre Davide Frattesi non dovrebbe essere ancora a disposizione di Cristian Chivu per la partita di lunedì sera contro i brasiliani di Renato Portaluppi.

C'è uno spiraglio per Francesco Pio Esposito: l'attaccante campano ha accusato solo un affaticamento muscolare, gli esami hanno escluso lesioni e il classe 2005, che si era fermato durante l'ultima seduta, proverà a esserci almeno tra i convocati. La sua presenza con il Fluminense però resta a rischio e potrebbe costringere Chivu a buttare subito Thuram nella mischia al fianco di Lautaro Martinez.

