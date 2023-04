Manca ancora poco meno di un mese, ma Fabio Capello, intervistato dal quotidiano Libero, gioca già il prossimo derby tra Inter e Milan che varrà un posto per la finale di Champions League a Istanbul. Partendo da un elogio per entrambe le contendenti: "Quella che stiamo vivendo con Inter e Milan è una bella vetrina per il nostro calcio. Calcio che, non scordiamolo, un anno fa aveva il morale sotto tacchi per la mancata qualificazione al mondiale e per i club che non andavano avanti nelle coppe". Entrambe hanno fatto un percorso importante. L’Inter battendo il Barcellona e poi Porto e Benfica, il Milan facendo fuori il Tottenham e soprattutto un Napoli che sta dominando il campionato". Passando poi per un paragone artistico: "L’Inter può ricordare le follie pittoriche di Mario Schifano, un artista che viveva tra il tormento e l’estasi proprio come i nerazzurri che sembrano due squadre diverse, tra campionato e coppe".

Leader dell'Inter di oggi è Nicolò Barella, uno che Capello avrebbe voluto vedere nelle sue squadre: "Contro il Benfica ha segnato due gol decisivi. È un centrocampista di qualità con una presenza in campo enorme. Ha foga, persino troppa: dovrebbe limitare le proteste, né sbracciare o urlare ai compagni". Infine, il pronostico: "Sinceramente, per volare a Istanbul, vedo psicologicamente favorita l’Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!