L'Inter vuole Bento: è tutto vero. A confermare l'interesse dei nerazzurri è stato lo stesso portiere brasiliano dopo l'1-1 contro il Santos. "Prima di tutto sono concentrato sulla prossima partita della Libertadores - ha detto Bento -. È la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata. La proposta dell'Inter? Sì, c'è stata e ne ho già parlato con la dirigenza. Ora il mio sogno è nelle mani del presidente ", ha dichiarato il portiere in un'intervista alla radio Transamérica .

Come confermano in Brasile, l'Inter ha messo sul piatto circa 10 milioni di euro, ma l'Athletico Paranaense non intende vendere il suo numero uno e si fa forza della clausola rescissoria valida per l'estero pari a 60 milioni di euro. Bento, 24 anni, ha un contratto con i rossoneri fino al 2026.

